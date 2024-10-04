Google смещает график выпуска новых продуктов на два месяца раньше.

Этой весной Google должна представить новое поколение "народной" линейки смартфонов Pixel A. Обычно они выходят в мае, но в этот раз релиз сместится на два месяца раньше обычного – на середину марта 2025 года.

Об этом сообщает Android Headlines. Согласно информации из источников, март станет месяцем релиза всех новых устройств Pixel А-серии. Например, Pixel 10a тоже ожидается в марте (2026 года).

Линейка флагманских Pixel 10 также появится в продаже раньше – в августе, как и в этом году. До этого все новые Pixel компания анонсировала в октябре. Те же многочисленные источники также утверждают, что Google выпустит стабильную версию Android 16 до середины лета 2025 года.

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Что касается Pixel 9a, то недавно в сети появились качественные изображения смартфона. Одним из главных изменений дизайна в смартфоне станет новый блок камер, который теперь выглядит почти вровень с задней панелью. Еще одна вещь, которую вы заметите – рамка экрана довольно толстая.

В плане технических характеристик ожидается, что Pixel 9a получил процессор Tensor G4, экран 6,1 дюйма, 8/128ГБ и 8/256 ГБ и батарею чуть побольше, чем у 8а. Изначально он будет работать на Android 15 и получит 7 лет обновлений, что сделает его самым "долгоживущим" среди последних Pixel.

Напомним, в этом году в серию Pixel 9 вошло сразу четыре смартфона: обычный Pixel 9, продвинутая модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все устройства получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и поддержку спутниковой связи.

А в ближайшее время начнут выходить флагманские телефоны на Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Они оба принесут заметное улучшение показателей энергопотребления и производительности, но окажутся намного дороже своих предшественников и приведет к подорожанию Android-смартфонов.

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