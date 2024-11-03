По сравнению с Pixel 8a, диагональ экрана увеличится, как и емкость аккумулятора.

Новый доступный смартфон от Google должны показать только в марте 2025-го, а в сети уже раскрыли ключевые спецификации устройства, включая стоимость. Издание Android Headlines уже знает, каким будет "народный" Pixel 9a.

Одно из ключевых отличий от предшественников – экран. Он вырастет 6,1 до 6,3 дюйма. Таким образом по размерам новинка будет сопоставима с Pixel 9 и 9 Pro. Еще инсайдеры раскрыли, что емкость аккумулятора вырастет на ~11% по сравнению с Pixel 8a.

Характеристики Google Pixel 9a:

Габариты : 154,7 × 73,3 × 8,9 мм, 186 грамм

: 154,7 × 73,3 × 8,9 мм, 186 грамм Экран : 6,3", Actua, 60-120 Гц

: 6,3", Actua, 60-120 Гц Процессор : 8-ядерный Tensor G4 (как в старших моделях).

: 8-ядерный Tensor G4 (как в старших моделях). Память : 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной.

: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной. Камера : 48 Мп (основная) + 13 Мп (сверхширокоугольная) / 13 Мп (фронтальная)

: 48 Мп (основная) + 13 Мп (сверхширокоугольная) / 13 Мп (фронтальная) Аккумулятор: 5000 мАч, зарядка 18 Вт (проводная) и 7,5 Вт (беспроводная).

Что касается ценника, то в Android Headlines утверждают, что он не вырастет и составит 499 долларов (~20 000 грн), что на $300 дешевле, чем Pixel 9 и на $500 дешевле, чем Pixel 9 Pro.

Видео дня

Согласно информации из источников, март станет месяцем релиза всех новых устройств Pixel А-серии. Например, Pixel 10a также ожидается в марте (2026). До этого они всегда выходили в мае.

Ранее в сети появились первые рендеры Pixel 9a. Одним из главных изменений в дизайне станет новый блок камер, который теперь выглядит почти вровень с задней панелью. Еще одна вещь, которую вы заметите – рамка экрана довольно толстая.

Напомним, в этом году в серию Google Pixel 9 вошло сразу четыре смартфона: обычный Pixel 9, продвинутая модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все устройства получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и поддержку спутниковой связи.

Ранее эксперты определили Топ-10 недорогих смартфонов, которые еще не скоро "устареют". В топ попали сразу три модели Redmi, но лучшим все равно был признан аппарат OnePlus.

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