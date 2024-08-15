Устройство не гнется и почти не царапается, а экран выдержал длительный нагрев зажигалкой.

Популярный блогер Зак Нильсен с YouTube-канала JerryRigEverything, профессионально занимающийся уничтожением гаджетов, провел очередной тест смартфона на прочность. На этот раз его "жертвой" стал новенький Google Pixel 9 Pro XL.

Традиционные испытания включали нанесение царапин на переднее стекло и задние грани, тест на изгиб, а также насколько фатальным для него окажется пламя. И уже сейчас можно сказать, что это претендент на самый выносливый смартфон 2024 года.

Первый положительный момент – поцарапать дисплей канцелярским ножом не удалось, царапины начали проявляться лишь после того, как блогер прошелся по нему предметом с шестым уровнем твердости по шкале Мооса. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев продолжил отлично работать, даже когда стекло над ним заметно поцарапано.

В тесте на сгибание телефон тоже проявил себя отлично – никаких повреждений и проблем с сохранением формы корпуса. Несмотря на все усилия, сломать Pixel 9 Pro XL пополам у автора видео не получилось.

В финале блогер попробовал прожечь матрицу, но она не потемнела даже за 30 секунд экстремального нагрева. Тогда как у большинства гаджетов матрица чернеет уже после нескольких секунд воздействия огнем. Вердикт очевиден: чтобы сломать этот девайс, нужно реально постараться.

Напомним, в этом году в серию Pixel 9 вошло сразу четыре девайса: обычный Pixel 9, продвинутая модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все смартфоны получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и поддержку спутниковой связи.

Следующая крупная презентация пройдет у Apple. В середине сентябре нам покажут iPhone 16, но источники утверждают, что от не стоит ждать многого: заметные изменения в Apple приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.

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