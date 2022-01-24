В списке и iPhone, и iPad, и Apple Watch, и несколько вариаций Mac, и даже AirPods.

Apple готовит на 2022 год "самое большое количество новых аппаратных продуктов" в истории компании.

Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман в еженедельной рассылке Power.

Предварительный список Гурмана включает:

четыре модели iPhone 14;

бюджетный MacBook Pro;

MacBook Air;

Mac Pro;

iMac;

AirPods Pro второго поколения;

три модели Apple Watch;

недорогой iPad;

iPad Pro.

Apple, вероятно, проведет как минимум два мероприятия. На традиционной сентябрьской презентации анонсируют новые флагманские айфоны: 6.7-дюймовые iPhone 14 Max и 14 Pro Max, а также 6.1-дюймовые iPhone 14 и 14 Pro. Частота обновления экранов у всех составит 120 Гц. На этот раз без модели mini, которая не снискала большой популярности у пользователей.

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Еще в осенние месяцы должны анонсировать 27-дюймовый iMac Pro с новым дизайном и дисплеем mini-LED, наушники AirPods Pro 2-го поколения и несколько планшетов. Также ожидается анонс 14-дюймового MacBook Pro на процессоре M2 и Apple Watch Series 8, SE и совершенно новых смарт-часов с защищенным корпусом для экстремалов.

Будет и большая весенняя презентация в марте или апреле. В рамках нее представят бюджетный iPhone SE 3 с поддержкой 5G, iPad Air с чипом A15 и еще один Mac. А уже в июне пройдет конференция для разработчиков WWDC, на которой расскажут про iOS 16 и macOS 13.

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