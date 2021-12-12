В концепте предлагается добавить новые, более компактные форматы виджетов, а также придать им интерактивности.

Многим iOS 15 не понравилась: пользователи ждали от нее радикальных перемен, а на выходе получили лишь новую цифру в названии. Что остаётся делать? Смотреть концепты и мечтать!

Дизайнер Addy Visuals поделился концептом iOS и iPadOS 16. Презентационный ролик опубликован на YouTube. Стоит отметить, что нередко они действительно дают представление о том, в каком направлении пойдут разработчики Apple.

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На iPhone должен появиться Always On Display: всегда работающий экран, даже тогда, когда экран аппарата выключен. Тем, что подразумевается под "аlways", обычно бывают текущее время, дата и иконки уведомлений.

Сверх того, и iOS, и в iPadOS предлагается добавить поддержку нескольких профилей, включая гостевой, как на macOS. Все модальные (блокирующие взаимодействие) окна вроде сообщения о низком заряде батареи должны превратиться в обычные уведомления.

Дизайнер также предложил переработать приложение "Файлы" и добавить новые, более компактные форматы виджетов, а также придать им интерактивности. Вместе с тем шорткаты на экране блокировки должны быть заменяемыми: например, чтобы вместо фонарика установить кнопку запуска приложения "Почта".

Как ранее писал УНИАН, в первом квартале 2022 года, то есть в январе, феврале или марте, на рынке появится новый бюджетный смартфон – Apple iPhone SE 3. Предполагается, что новинка вряд ли будет кардинально отличаться от текущего поколения.

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Автор: Денис Пономаренко