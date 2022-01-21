Если слухи верны, то третье поколение iPhone SE появится на прилавках магазинов уже через несколько месяцев.

За последние пару недель в Интернете появилось множество слухов о новой "SE-шке" – представителе бюджетной линейки смартфонов Apple, которая предлагает практически все то, что получают и флагманские версии.

По словам инсайдера Росса Янга, который очень редко ошибается в том, что касается еще не вышедших устройств Apple, бюджетный айфон выйдет немного позже, чем сообщалось ранее – в апреле-мае 2022 года, а не в марте.

Сам аппарат выйдет в старом дизайне с большими рамками и классической кнопкой Home, в которую встроен сканер пальца Touch ID. Отличительной особенностью iPhone SE (2022) станет поддержка мобильных сетей пятого поколения 5G. За производительность же будет отвечать чип Apple A15, который сейчас используется в последних айфонах.

Ранее в Сети писали, что новый iPhone SE третьего поколения будет стоить около $400, в гривнах это примерно 10-11 тыс., но на фоне ценообразования техники Apple в Украине это маловероятно. Однако новинка все равно должна быть самой дешевой из актуальных. Нынче предыдущий iPhone SE оценивается в 15-16 тысяч грн.

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Кстати, если верить слухам, Apple также работает над моделью iPhone SE+ с увеличенным экраном, который дебютирует в 2023 году. Главным изменением станет увеличенный 5.7-дюймовый дисплей – таких купертиновцы еще не делала.

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