Обновлённый iMac Pro получит порт HDMI, разъёмы USB Type-C и слот для SD-карт.

Слухи о новом 27-дюймовом iMac Pro продолжают набирать обороты.

Согласно отчёту Display Supply Chain (DSCC), устройство можно будет найти на прилавках магазинов уже весной 2022 года. Ожидается, что в это же время будет запущена функция Universal Control.

Дисплей новинки будет поддерживать технологию ProMotion, как MacBook Pro 2021 года и iPad Pro на чипе M1. Устройство будет иметь как минимум 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ пространства на SSD, но должны быть другие варианты ОЗУ и хранилища, и оно может иметь до 8 ТБ памяти, как MacBook Pro.

Читайте такжеПредставлены концепты iOS 16 – чего ожидать от будущей операционной системы (видео)По слухам, обновлённый iMac Pro получит порт HDMI, слот для SD-карты и несколько разъёмов USB Type-C. Порт Ethernet будет располагаться в блоке питания. Ожидается также, что новый iMac Pro получит Face ID, но подтверждений этому нет.

Помимо iMac Pro в 2022 году Apple представит iPhone 14 без "челки", MacBook Air с самым масштабным редизайном в истории серии, первую AR-гарнитуру и не только.

Как ранее писал УНИАН, в первом квартале 2022 года, то есть в январе, феврале или марте, на рынке появится новый бюджетный смартфон – Apple iPhone SE 3. Предполагается, что новинка вряд ли будет кардинально отличаться от текущего поколения.

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Автор: Денис Пономаренко