Ожидается, что презентация новых айпадов состоится в марте или апреле.

В 2022 году Apple обновит сразу несколько планшетов. В первую очередь, речь идет о новом сверхмощном iPad Pro и флагманском iPad Air пятого поколения.

Если верить данным инсайдеров, будущий iPad Air, который последний раз обновлялся пару лет назад, снабдят характеристиками от iPad mini (2021): модемом 5G, чипом A15 и модернизированной 12-МП фронтальной камерой с поддержкой функции "В центре внимания". Тыльный фотомодуль, скорее всего, не изменится.

Ожидается, что iPad Air 5 выйдет в апреле или марте, вместе с бюджетным айфоном.

Изменения коснуться и самого мощного планшета компании iPad Pro. Он получит беспроводную зарядку в логотипе с яблочком на его задней панели – именно эта область, в теории, будет служить той точкой, через которую новые айпады будут заряжаться, присоединившись к MagSafe-зарядке.

Кроме того, беспроводная зарядка предложит большую мощность, по сравнению с таковой для iPhone (15 Вт). Из прочих нововведений свежих iPad называются "прокаченная" камера, более емкий аккумулятор и свежее поколение процессоров. Скорее всего, это будет чип M2, который установят и в новый MacBook Air.Читайте такжеТри iPad, пять Mac, AR-гарнитура и iPhone 14 без "челки": чего ждать от Apple в 2022 году

Ранее УНИАН уже писал, что "налог на Google" вынудил Apple повысить стоимость приложений для Украины. В цену заложат 20% НДС, что предусмотрено законом о налоге для интернет-гигантов. При этом старые тарифы останутся действительными для подписок с автоматическим обновлением.

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