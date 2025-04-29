У пользователей LG есть два месяца, чтобы обновить свои устройства, прежде чем компания отключит серверы.

LG закрыла свой мобильный бизнес еще в 2021 году, но для уже выпущенных устройств продолжали выпускаться обновления. В скором времени корейский бренд свернет и эту деятельность, пишет 9to5Google.

Сообщается, что 30 июня LG отключит серверы, отвечающие за облачные обновления своих смартфонов. После этой даты установить новую версию Android или патчи безопасности от Google будет невозможно.

Вместе с серверами компания закроет утилиту LG Bridge PC, которая нужна для резервного копирования, восстановления и обновления ПО. Кроме того, через 2 месяца на телефоны LG нельзя будет установить ранее удаленные штатные приложения.

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Поэтому если у вас где-то в ящике пылится старый смартфон LG, то сейчас – подходящий момент, чтобы его включить и установить последнее доступное обновление. Скоро такой возможности уже не будет.

Устройства LG запомнились многим благодаря качеству звука, а также нестандартным идеям. Впрочем, мобильный бизнес приносил производителю только убытки, а завлечь массового покупателя так и не удалось. Последний и по совместительству один из самых запоминающимся смартфонов компании был LG Wing с поворотным основным экраном.

Как УНИАН уже рассказывал, в течение 2025 года выйдет пять телефонов под брендом Nokia, после чего легендарный бренд умрет навсегда.

Ранее авторитетные обозреватели собрали лучшие смартфоны 2025 года, которые не стоят космических денег. В топ попал даже телефон Apple и это не iPhone 16E.

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