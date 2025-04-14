Одним из первых телефоном окажется Nokia 3510 4G, переиздание известной модели 2002 года выпуска.

Компания HMD Global готовит почву для последней ностальгической волны по кнопочным телефонам Nokia, прежде чем отказаться от торговой марки. На это обратило внимание издание GizmoChina.

Права на бренд Nokia принадлежат китайской компании HMD Global, которая выпускала под ним телефоны и смартфоны. В 2026 году у компании закончатся права на торговую марку, поэтому в течение 2025-го она готовится выпустить несколько ребрендированных моделей Nokia.

Одним из первых телефоном станет Nokia 3510 4G – переиздание известной модели 2002 года выпуска. Также на рынке появятся новые версии Nokia 130 Music (2G) и Nokia 150 Music (2G), которые получат 2,4-дюймовый дисплей и батарею емкостью 2500 мАч.

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Еще HMD Global готовит перевыпуск Nokia 5710 – этот "кнопочник" отличался наличием встроенных наушников. Ожидается, что версия 2025 года сохранит тот же дизайн, но откажется от Micro USB в пользу порта USB-C.

Раздел Nokia и HMD начался в 2023 году. HMD Global, как она неоднократно подчеркивала, будет развивать устройства под собственным брендом. Ранее компания выпустила HMD Skyline c возможностью самостоятельного ремонта и стильную раскладушку The Boring Phone с прозрачным корпусом.

Стоит отметить, что основная корпорация Nokia до сих пор остается крупным игроком на рынке сетевой инфраструктуры. Летом 2024 года Nokia совершила первый аудиозвонок и видеозвонок с использованием пространственного 3D-звука. Это большой шаг вперед в области голосовых вызовов.

УНИАН делился рейтингом лучших кнопочных телефонов для "цифрового детокса". Их аккумулятора хватит на недели, а за счет своей простоты они меньше подвержены зависаниям и сбоям.

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