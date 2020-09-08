Новый девайс получит два дисплея, один из которых расположен поверх другого.

В ближайшее время компания LG представит смартфон, имеющий поворотный экран.

Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

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Два дисплея

Релиз устройства состоится 14 сентября. Новый девайс получит название Wing и два дисплея, один из которых расположен поверх другого.

Дополнительный экран сможет поворачиваться на 90 градусов, в результате чего пользователь получит возможность взаимодействовать с обоими дисплеями одновременно. В своих материалах корейская компания сообщает, что LG Wing станет одним из устройств концептуальной серии Explorer Project.

Габариты гаджета

Размеры дисплеев и габариты гаджета не раскрываются. Однако представители LG уточнили, что девайс выйдет с чипом Qualcomm Snapdragon седьмой серии, будет поддерживать работу в сетях 5G и получит тройную камеру с основным 64-мегапиксельным сенсором.

В сообщении LG говорится, что в рамках Explorer Project инженеры компании открывают новый способ взаимодействия со смартфонами. Корейский бренд не раскрывает информации о том, поступит ли устройство в массовое производство и сколько оно будет стоить.

Съемный экран

27 февраля 2020 года LG представила новый флагманский смартфон V60 ThinQ 5G с дополнительным съемным экраном.

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Автор: УНИАН