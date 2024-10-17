У Amazon появилась первая 'читалка' Kindle с цветным экраном: сколько стоит

Также компания обновила базовый Kindle, версию с подсветкой Paperwhite и книгу со стилусом Scribe.

Компания Amazon представила обновленный модельный ряд своих электронных книг. Впервые с момента выхода оригинального черно-белого Kindle в 2007 году в серии появилась цветная версия Colorsoft Signature Edition с защитой от влаги и пыли.

Также производитель обновил базовый Kindle, версию с подсветкой Paperwhite и книгу со стилусом Scribe. В прошлый раз "читалки" обновлялись в 2021-2022 годах, пишет The Verge.

Цветная читалка Kindle оснащается 7-дюймовым экраном с разрешением 300 ppi, водонепроницаема и поддерживает возможность быстрого перелистывания страниц. Встроенной памяти 32 ГБ, а батареи хватает на восемь недель использования. Подсветка работает на нитридных светодиодах.

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По словам компании, Kindle Colorsoft Signature Edition "создан для отображения насыщенных цветов, которые напоминают бумажные", что особенно важно для выделенного текста и обложек книг. Изображения можно увеличивать без потери качества и риска пикселизации, причем при использовании как стандартных, так и ярких цветовых стилей.

В продажу в США Kindle Colorsoft Signature Edition поступит 30 октября и будет стоить 279 долларов. Остальные обновленные модели тоже выйдут до конца года.

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