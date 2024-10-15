Xiaomi выпустила смарт-часы для взрослых: они умеют измерять артериальное давление

В Китае часы были зарегистрированы как медицинское устройство, и, по словам Xiaomi, способны предотвратить развитие гипертонии.

Компания Xiaomi представила свои первые смарт-часы Watch H1 E, которые умеют измерять артериальное давление. Этого удалось добиться благодаря специальной манжете в ремешке, пишет NotebookCheck.

Аксессуар выполнен в круглом форм-факторе с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и защищен от воды по стандарту IP68. Узнать давление на ходу не выйдет – для этого нужно остановиться, руку с часами поднести к сердцу, а второй поддерживать локоть.

В Китае часы были зарегистрированы как медицинское устройство второй категории, и, по словам производителя, способны предотвратить развитие гипертонии.

Видео дня

Как обещает компания, одного заряда хватит на 9 дней автономной работы при обычном использовании. Кроме артериального давления, с помощью часов можно отслеживать пульс, содержание кислорода в крови, температуру кожи и уровень стресса. Владельцу часов доступно более 70 спортивных режимов, вызовы по Bluetooth, NFC и GPS.

В Китае Xiaomi Watch H1 E оценили в 1899 юаней (~11 000 грн). Часы будут конкурировать с Huawei Watch D2. О продажах в других странах пока не сообщается, но появление ее на AliExpress это только вопрос времени.

Ранее эксперты выбрали лучшие умные часы и фитнес-браслеты в 2024 году. Среди них есть как бюджетные девайсы, так и премиальные устройства.

Напомним, Samsung этим летом представила девайс, который потенциально может заменить умные часы и браслеты. Galaxy Ring выглядит как обычное кольцо, умеет измерять пульс, температуру, следить за сном, стрессом и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: