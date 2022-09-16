Рекомендованная стоимость – $99,99 за версию с рекламой и $119,99 за версию без рекламы.

Компания Amazon впервые с 2019 года обновила базовую версию популярных "читалок" Kindle. Новая бюджетная модель несет в себе ряд заметных изменений и теперь по своим функциональным возможностям почти не уступает более дорогому Kindle Paperwhite.

Ключевые изменения претерпел экран – повышено разрешение с 600 × 800 точек до 1072 × 1448 пикселей, а плотность пикселей – 167 ppi до 300 ppi. Дисплей, как и полагается, сенсорный, пишет Craving Tech.

Также улучшения коснулись и других компонентов. Емкость внутреннего хранилища была увеличена с 8 до 16 ГБ, а на смену microUSB наконец пришел Type-C. Кроме того, новое поколение электронной книги Kindle получило улучшенную автономность – в Amazon обещают до 6 недель работы без необходимости зарядки.

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В продажу новая читалка поступит 12 октября и будет стоить $99,99 за версию с рекламой и $119,99 за версию без рекламы. Это на десять долларов дороже Kindle 10.

Как УНИАН ранее писал, Amazon помогла Украине перенести в "облако" 10 петабайт данных после нападения РФ. На третий день войны специалисты AWS начали вывозить эти данные в специальных устройствах для вычисления, переноса и хранения данных AWS Snowball.

Также упоминалось, что Microsoft поможет Украине с документированием военных преступлений России.

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