Apple без лишнего шума представила новый сверхмощный iPad mini (фото)

Новый компакт в основном отличается улучшенными характеристиками. Дизайн остался прежним.

Apple впервые за три года обновила iPad mini. Компактный планшет обзавелся процессором A17 Pro под ИИ-возможности Apple Intelligence, однако остался в прежнем дизайне.

По заявлениям Apple, iPad mini 7 будет на 30% быстрее шестого поколения, а также в два раза быстрее в задачах, связанных с ИИ и машинным обучением.

Технические характеристики iPad mini 7 :

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Габариты: 195,4 × 134,8 × 6,3 мм, 293 грамма

Экран: 8,3", Liquid Retina, 2266×1488, 60 Гц, 500 нит

Процессор: 6-ядерный Apple A17 Pro

Память: 8 ГБ ОЗУ + 128/256/512 ГБ ПЗУ

Камера: 12 Мп, f/1.8, технология Smart HDR 4 для лучшей обработки снимков; + 12 Мп, f/2.4 (фронтальная)

Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G

Порты: USB-C, USB 3.0 (до 10 Гбит/с)

Помимо этого, iPad mini в этом поколении впервые получил поддержку Apple Pencil Pro – флагманского стилуса компании, который оснащен вибромотором, совместим с "Локатором" и получил жест двойного нажатия для быстрого переключения между экранными инструментами.

На выбор четыре цвета – фиолетовый, голубой, серый и золотистый. Цена в США – от $499 (~20 000 грн) за 128 ГБ. Топовая версия с 512 ГБ обойдется в $799 (~33 000 грн). Ценники указаны за Wi-Fi-версии, модели с LTE стоят на 100 долларов дороже.

В продаже – с 23 октября.

Также до конца года Apple должны анонсировать первые компьютеры Mac на базе M4. По информации Bloomberg, Mac mini M4 станет единственным из грядущих компьютеров компании, который получит заметные изменения в дизайне.

О первой презентации Apple в 2025 году тоже уже почти все известно. На ней представят MacBook Air с чипом М4, iPad Air и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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