Apple анонсировала новый, более быстрый iPad Mini (7-го поколения) / фото Apple

Apple впервые за три года обновила iPad mini. Компактный планшет обзавелся процессором A17 Pro под ИИ-возможности Apple Intelligence, однако остался в прежнем дизайне.

По заявлениям Apple, iPad mini 7 будет на 30% быстрее шестого поколения, а также в два раза быстрее в задачах, связанных с ИИ и машинным обучением.

Технические характеристики iPad mini 7 :

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  • Габариты: 195,4 × 134,8 × 6,3 мм, 293 грамма
  • Экран: 8,3", Liquid Retina, 2266×1488, 60 Гц, 500 нит
  • Процессор: 6-ядерный Apple A17 Pro
  • Память: 8 ГБ ОЗУ + 128/256/512 ГБ ПЗУ
  • Камера: 12 Мп, f/1.8, технология Smart HDR 4 для лучшей обработки снимков; + 12 Мп, f/2.4 (фронтальная)
  • Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G
  • Порты: USB-C, USB 3.0 (до 10 Гбит/с)

Apple без лишнего шума представила новый сверхмощный iPad mini (фото)

Помимо этого, iPad mini в этом поколении впервые получил поддержку Apple Pencil Pro – флагманского стилуса компании, который оснащен вибромотором, совместим с "Локатором" и получил жест двойного нажатия для быстрого переключения между экранными инструментами.

На выбор четыре цвета – фиолетовый, голубой, серый и золотистый. Цена в США – от $499 (~20 000 грн) за 128 ГБ. Топовая версия с 512 ГБ обойдется в $799 (~33 000 грн). Ценники указаны за Wi-Fi-версии, модели с LTE стоят на 100 долларов дороже. 

В продаже – с 23 октября.

Apple без лишнего шума представила новый сверхмощный iPad mini (фото)

Также до конца года Apple должны анонсировать первые компьютеры Mac на базе M4. По информации Bloomberg, Mac mini M4 станет единственным из грядущих компьютеров компании, который получит заметные изменения в дизайне. 

О первой презентации Apple в 2025 году тоже уже почти все известно. На ней представят MacBook Air с чипом М4, iPad Air и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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