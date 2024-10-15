Apple без лишнего шума представила новый сверхмощный iPad mini (фото)

Apple впервые за три года обновила iPad mini. Компактный планшет обзавелся процессором A17 Pro под ИИ-возможности Apple Intelligence, однако остался в прежнем дизайне.
По заявлениям Apple, iPad mini 7 будет на 30% быстрее шестого поколения, а также в два раза быстрее в задачах, связанных с ИИ и машинным обучением.
Технические характеристики iPad mini 7 :
- Габариты: 195,4 × 134,8 × 6,3 мм, 293 грамма
- Экран: 8,3", Liquid Retina, 2266×1488, 60 Гц, 500 нит
- Процессор: 6-ядерный Apple A17 Pro
- Память: 8 ГБ ОЗУ + 128/256/512 ГБ ПЗУ
- Камера: 12 Мп, f/1.8, технология Smart HDR 4 для лучшей обработки снимков; + 12 Мп, f/2.4 (фронтальная)
- Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G
- Порты: USB-C, USB 3.0 (до 10 Гбит/с)
Помимо этого, iPad mini в этом поколении впервые получил поддержку Apple Pencil Pro – флагманского стилуса компании, который оснащен вибромотором, совместим с "Локатором" и получил жест двойного нажатия для быстрого переключения между экранными инструментами.
На выбор четыре цвета – фиолетовый, голубой, серый и золотистый. Цена в США – от $499 (~20 000 грн) за 128 ГБ. Топовая версия с 512 ГБ обойдется в $799 (~33 000 грн). Ценники указаны за Wi-Fi-версии, модели с LTE стоят на 100 долларов дороже.
В продаже – с 23 октября.
Также до конца года Apple должны анонсировать первые компьютеры Mac на базе M4. По информации Bloomberg, Mac mini M4 станет единственным из грядущих компьютеров компании, который получит заметные изменения в дизайне.
О первой презентации Apple в 2025 году тоже уже почти все известно. На ней представят MacBook Air с чипом М4, iPad Air и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.