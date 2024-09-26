За 48 долларов покупатели получают автономность до 18 дней, AMOLED-экран и полный набор нужных функций.

Под суббрендом Xiaomi вышел потенциальный хит в сегменте бюджетных смарт-часов – Redmi Watch 5 Lite. За 48 долларов покупатели получают автономность до 18 дней, AMOLED-экран и полный набор нужных функций, пишет GSMAerena.

Новинка имеет классический корпус в стиле Apple Watch, 1,96-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью до 600 нит и 200 циферблатов. Модель работает на новейшей операционной системе HyperOS и поддерживает смартфоны на Android 6 или iOS 12 и выше.

Носимый гаджет оснащен различными датчиками, связанными со здоровьем, для отслеживания частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, мониторинга стресса и сна. Также часы обладают датчиками акселерометра и гироскопа, имеет более 150 спортивных режимов, Bluetooth 5.3 и даже GPS.

Видео дня

Из других особенностей Redmi Watch 5 Lite: защита от влаги по стандарту 5ATM, встроенный голосовой помощник Alexa и два микрофона. На одной зарядке часы протянут до 18 суток.

Redmi Watch 5 Lite доступны в черном и золотом цветах по цене $48 (~2000 грн).

Ранее эксперты выбрали лучшие умные часы и фитнес-браслеты в 2024 году. Среди них есть как бюджетные девайсы, так и премиальные устройства.

А Samsung этим летом представила девайс, который может заменить умные часы и браслеты. Galaxy Ring выглядит как обычное кольцо, умеет измерять пульс, температуру тела, следить за сном, стрессом и т.д, но с iPhone оно не работает.

Вас также могут заинтересовать новости: