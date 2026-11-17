Все эти смартфоны станут частью масштабной дорожной карты Apple, которая насчитывает 26 новых гаджетов.

По данным инсайдеров, в следующем году Apple отойдет от своей привычной стратегии выпуска 3-4 смартфонов в год и представит сразу шесть устройств: iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Air 2, юбилейные iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max, а также складной iPhone Duo 2 .

Как отмечает Esquire, эти релизы станут частью масштабной дорожной карты компании, которая насчитывает 26 новых гаджетов.

Когда выйдут iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2

Поскольку Apple теперь разделяет релизы базовых и Pro-версий, вслед за вышедшими в сентябре 2026 года флагманами iPhone 18 Pro весной 2027 года ожидается презентация стандартных iPhone 18 и iPhone 18e .

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Оба девайса, предположительно, получат процессор A20, созданный по 2-нанометровому техпроцессу. По сравнению с 3-нанометровым A19 прирост вычислительной мощности составит 15%, а энергоэффективность вырастет до 30%. Это положительно скажется на автономности устройств.

В то же время стандартный iPhone 18 может получить некоторые упрощения. Сообщается, что Apple планирует урезать обычный iPhone 18 ради экономии, приблизив его к iPhone 18e. Корпорация якобы планирует использовать более дешевые чипы, память и упрощенные производственные процессы. При этом об уменьшении стоимости речи не идет.

Модель iPhone Air 2 , выход которой ранее откладывался, должна вернуться в обновленном виде. Чтобы сделать тонкий смартфон более привлекательным для покупателей, компания рассматривает возможность добавить ему еще одну основную камеру и снизить цену.

iPhone 20 Pro станет юбилейной новинкой Apple

Главными новинками сентября 2027 года станут iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max , приуроченные к 20-летию линейки iPhone.

Сообщается, что Apple изучает возможность создания корпуса со стеклом, которое плавно закругляется по краям как спереди, так и сзади. Такое решение позволит увеличить полезную площадь экрана и полностью избавиться от привычных рамок.

Кроме того, в списке релизов на 2027 год значится iPhone Duo 2 – второе поколение складного смартфона Apple, подробности о котором пока держатся в секрете.

Напомним, этой осенью Apple представила только три смартфона на своей сентябрьской презентации. Компания изменила привычный график релизов, решив полностью разделить флагманскую и базовую линейки. Главным анонсом стал первый складной iPhone с гибким экраном.

Ранее обозреватели сравнили iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro и 16 Pro Max – и рассказали, что изменилось на самом деле.

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