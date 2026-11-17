Карин Кнайсль уже несколько лет живет в России.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль может лишиться гражданства этой страны. Как пишет Kronen Zeitung, уже запущена официальная процедура.

Венский департамент по вопросам гражданства и иммиграции приступил к рассмотрению вопроса об аннулировании гражданства бывшей министра иностранных дел. Журналисты пишут, что может быть реализовано несколько сценариев.

Причиной может стать то, что Кнайсль может уже быть гражданской другой страны. Она уже несколько лет проживет в России. И расследование должно установить, есть ли у нее иностранно гражданство, что запрещено в Австрии.

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Журналисты добавили, что лишение гражданства также возможно, если гражданин работает в иностранном государстве и его действия наносят существенный ущерб интересам или репутации Австрии. Этот вопрос также изучается.

Процедуру инициировала в марте этого года политическая партия NEOS. Именно они направили в офис правительства земли Нижняя Австрия заявление с изложением фактов.

В частности, там говорится, что бывшая министр делает "резкие и уничижительные" заявления об Австрии, а также неоднократно делала заявления о российской агрессии против Украины, которые были восприняты как "релятивистские или оправдывающие".

Сама Кнайсль уже отреагировала, выпустив через российское пропагандистское агентство ТАСС заявление о том, что если потеряет гражданство Австрии, то обратится в ООН с просьбой предоставить ей так называемый "белый паспорт".

Чем известна Карин Кнайсль

Она занимала пост министра иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах от Партии свободы Австрии (FPÖ).

Летом 2018 года она пригласила на свою свадьбу российского диктатора Владимира Путина. На свадьбе они станцевали и она сделала ему реверанс после танца.

После отставки с поста министра Кнайсль уже несколько лет живет в России. Там она возглавляет специально созданный аналитический центр при Санкт-Петербургском государственном университете. По данным СМИ, центр получает заказы от людей, связанных с российской властью.

Заявления кандидата в президенты Франции

Напомним, что во время избирательной кампании во Франции один из кандидатов, ультралевый политик Жан-Люк Меланшон, заявил, что можно допустить изменение границ Украины. В МИД Украины резко раскритиковали такое заявление.

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