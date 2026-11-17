Продукция, производственные мощности и помещения уничтожены.

После удара российских оккупантов на производственных мощностях компании "Королевский вкус" произошел масштабный пожар, в результате которого возобновить работу предприятия невозможно, сообщил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный в Facebook.

"Несмотря на все усилия спасателей, потушить огонь не удалось. В течение ночи пожар приобрел такие масштабы, что в результате были уничтожены продукция, производственные мощности и производственные помещения. Самая большая трагедия этого события – человеческие жертвы. К сожалению, несмотря на все меры безопасности, есть погибший", – говорится в заявлении.

По словам Тертичного, на сегодняшний день возможность возобновления работы производства отсутствует.

"В связи с масштабными разрушениями и колоссальными убытками компания вынуждена полностью остановить производство", – отмечает представитель компании.

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Компания заявила о приостановке производства и прекращении закупок масличных культур из-за проблем с электроснабжением и военных угроз еще 13 ноября. Отмечается, что постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для работников. Также было сообщено о сокращении персонала.

16 ноября россияне продолжили обстреливать завод компании "Королевский вкус" даже несмотря на объявление о его остановке. Обстрел привел к потере больших объемов готовой продукции в результате масштабного пожара.

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