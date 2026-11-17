Сейчас все эти уникальные артефакты экспонируются в Археологическом музее Варны и в Национальном историческом музее в столице Болгарии – Софии.

Более полувека назад обычные земляные работы в Болгарии обернулись одним из самых громких археологических открытий. Там обнаружили древний некрополь, в котором хранился самый старый из известных человечеству золотой клад, сообщает The Daily Galaxy.

Речь идет о Варненском халколитическом некрополе – древнем кладбище медного века, захоронения которого датируются периодом между 4600 и 4200 годами до нашей эры. Всего археологи извлекли из земли около 3000 золотых предметов общим весом примерно шесть килограммов.

Памятник расположен в промышленной зоне на западе болгарского города Варна – примерно в 500 метрах от Варненского озера и в 4 километрах от центра города. По словам специалистов, заводской район кажется довольно необычным местом для такой находки, однако в мире этот некрополь признают одним из важнейших археологических объектов доисторической эпохи.

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На находку в октябре 1972 года случайно наткнулся оператор строительной техники Райчо Маринов. Как отмечается в статье, местные жители в тот же день вызвали Димитра Златарского – основателя исторического музея в городке Дългопол. Именно он первым осознал истинную ценность предметов, попавших под ковш экскаватора.

Златарский обратился в исторический музей Варны, и после оформления всех необходимых документов исследования поручили археологу Михаилу Лазарову, который руководил раскопками с 1972 по 1976 год. Параллельно и впоследствии дело продолжил Иван Иванов, чья работа продолжалась с 1972 по 1991 год. Однако, как отмечается, до завершения ещё далеко: примерно 30 % территории некрополя до сих пор остаются нераскопанными.

Что нашли

Всего на территории кладбища обнаружили 294 могилы. Во многих из них лежали изысканные артефакты, в частности изделия из золота и меди. По имеющимся данным, археологи также нашли около 600 глиняных сосудов, часть из которых была расписана золотом. Кроме того, в захоронениях находились искусно изготовленные лезвия из кремня и обсидиана (вулканического стекла), а также бусины и ракушки.

Сами захоронения существенно различаются между собой. Одних умерших укладывали в позе эмбриона, других хоронили в сидячем положении. А в некоторых могилах человеческих останков не обнаружили вовсе – только погребальные дары. Такие символические пустые гробницы называют кенотафами; в трёх из них нашли маски из необожжённой глины.

Показательно, что именно эти пустые могилы оказались самыми богатыми на золото, хотя особое место в истории памятника занимает захоронение под номером 43.

"Обнаружено три тысячи золотых артефактов весом примерно шесть килограммов. Могила № 43 содержала больше золота, чем было найдено во всем остальном мире за ту эпоху. В трех символических могилах были маски из необожженной глины", – отмечается в описании на сайте Варненского некрополя.

Отмечается, что до сих пор науке неизвестно ни одного другого захоронения столь древнего возраста, где покоился бы человек столь высокого социального статуса. Его похоронили с огромным количеством золота, боевым топором или булавой и золотым футляром для полового органа.

В настоящее время все эти уникальные артефакты экспонируются в Археологическом музее Варны и в Национальном историческом музее в столице Болгарии – Софии.

Другие интересные находки

Ранее в Германии недалеко от Франкфурта были обнаружены окаменелые останки неизвестной до сих пор науке совы, возраст которой составляет около 47 миллионов лет. Птица, получившая название Masillastrix blattophaga, сохранилась настолько хорошо, что учёные разглядели даже мелкие детали оперения и остатки последней добычи в желудке.

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