В настоящее время МВД должно заняться реорганизацией транспортных потоков в Киеве, подчеркнул президент.

В ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли четыре удара баллистическими ракетами по Южному мосту и три – по Северному. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада в ходе селекторного совещания.

"Был отдельный доклад о ситуации с логистикой после ударов по мостам в Киеве. Определили необходимые силы и средства, а также сроки восстановления. Отдельно обсудили с правительственными чиновниками реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой мы договорились с Урсулой фон дер Ляйен. Премьер-министр доложил о первых решениях Еврокомиссии. Определили дальнейшие шаги. Есть отдельные поручения МВД Украины по реорганизации транспортных потоков: нужны четкие резервные схемы работы транспорта, маршрутов, дополнительных сил на каждый вариант развития событий", – рассказал Зеленский.

Также он добавил, что министр здравоохранения отдельно доложил президенту об организации работы службы экстренной медицинской помощи в любых условиях в Киеве, Днепре, Запорожье и других городах, где РФ пытается нарушить транспортное сообщение.

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"Отдельно обсудили с Главнокомандующим ВСУ необходимость дополнительных решений для защиты объектов инфраструктуры, энергетики и промышленности в части областей от российских дронов – там, где до сих пор недостаточно сил и средств защиты, соответствующих рубежей для сбивания "шахидов". Поручил подготовить этот вопрос на Штабе", – добавил президент.

Российские атаки: важные новости

Отметим, что по данным Воздушных Сил, украинские защитники в ночь на 17 ноября не сбили ни одной баллистической ракеты оккупантов. Среди целей вражеской атаки в эту ночь была, в частности, столица. На Северном и Южном мостах перекрыли движение транспортных средств, в настоящее время специалисты определяют степень повреждений.

Эта российская атака, в частности, парализовала транспортную ситуацию в Киеве. Местные каналы сообщают о значительных пробках на дорогах, ведущих с левого на правый берег. Отмечается, что плотность пробок настолько велика, что водители вынуждены оставлять автомобили и двигаться пешком в сторону ближайшей станции метро.

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