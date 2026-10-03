iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro и 16 Pro Max: что изменилось на самом деле

За последние два поколения iPhone получил заметные улучшения камеры, автономности и скорости зарядки, тогда как внешний вид и экран практически не изменились.

После выхода линейки iPhone 18 Pro назревает закономерный вопрос: насколько новые телефоны отличаются от прошлогодних моделей и стоит ли обновляться владельцам более старых Айфонов.

Эксперты The Independent и Tom’s Guide сравнили устройства разных поколений и пришли к выводу, что главные изменения коснулись камеры, автономности и скорости зарядки, тогда как внешний вид и экран изменились незначительно.

iPhone 18 Pro и 17 Pro: внешне почти без изменений

iPhone 18 Pro сохранил 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2622 × 1206 пикселей и динамичной частотой обновления 1-120 Гц. Корпус тоже практически не изменился: размеры двух моделей одинаковые, но новый смартфон немного тяжелее – 211 против 204 г.

Видео дня

Главное внешнее отличие находится спереди. Apple уменьшила Dynamic Island, а система Live Activities теперь может одновременно отображать до трех активностей. Кроме того, iPhone 18 Pro получил новые варианты оформления корпуса – бордовый и ледяной синий.

Главный апгрейд – камера

Наиболее заметное изменение iPhone 18 Pro связано с основной камерой. Смартфон сохранил тройную систему из 48-мегапиксельных датчиков, но основная камера впервые получила переменную диафрагму.

Пользователь может вручную выбирать значения от f/1.48, f/1.8, f/2.8 до f/4.0. При более открытой диафрагме камера пропускает больше света и сильнее размывает фон, а при более закрытой – увеличивается глубина резкости.

Tom’s Guide проверил новую камеру iPhone 18 Pro Max непосредственно в сравнении с iPhone 16 Pro Max. При обычной съемке днем разница оказалась не всегда очевидной: оба смартфона хорошо справлялись с детализацией, цветами и динамическим диапазоном. Но при 4-кратном увеличении новая модель демонстрировала больше деталей, а при макросъемке давала более насыщенные цвета и четкие текстуры.

При максимальном увеличении iPhone 16 Pro Max также показал хороший результат: несмотря на 12-Мп телефотомодуль, смартфон сохранил достойную детализацию.

Производительность заметно выросла

iPhone 18 Pro работает на новом процессоре A20 Pro, изготовленном по 2-нм техпроцессу, тогда как iPhone 17 Pro использует A19 Pro с 3-нм техпроцессом. Apple заявляет прирост графической производительности до 40%.

Кроме того, компания значительно улучшила систему охлаждения: площадь испарительной камеры стала примерно в три раза больше. По данным Apple, это позволяет поддерживать до 40% более высокую производительность при длительной нагрузке.

Практические тесты Tom’s Guide показывают еще более существенный разрыв между iPhone 18 Pro Max и 16 Pro Max. В Geekbench 6 новая модель получила 4741 балл в одноядерном и 12 789 баллов в многоядерном тесте против 3386 и 8306 соответственно у iPhone 16 Pro Max. В графическом тесте 3DMark Solar Bay Unlimited результат составил 67,9 кадра/с против 28,1 кадра/с.

Автономность выросла, а зарядка стала намного быстрее

У iPhone 18 Pro заявлено до 34 часов воспроизведения видео против 31 часа у iPhone 17 Pro. Ускорилась и проводная зарядка – до 50% новый смартфон можно зарядить за 15 минут при использовании адаптера мощностью 60 Вт или выше, тогда как iPhone 17 Pro требуется 20 минут с адаптером 40 Вт.

В тесте Tom’s Guide iPhone 18 Pro Max проработал 18 часов 27 минут против 17 часов 38 минут у iPhone 16 Pro Max. При этом разница в скорости зарядки еще заметнее: за 15 минут новый смартфон достиг 53%, а старая модель – 29%. За полчаса показатели составили 80% и 55% соответственно.

Экран тоже получил несколько важных улучшений

По характеристикам экраны iPhone 18 Pro Max и 16 Pro Max выглядят почти одинаково: оба оснащены 6,9-дюймовыми OLED-панелями с частотой до 120 Гц. Однако лабораторный тест Tom’s Guide выявил существенную разницу в яркости.

iPhone 18 Pro Max достиг 2326 нит, тогда как Pro Max показал 1385 нит. На практике это особенно заметно при использовании смартфона под прямыми солнечными лучами. Новый Dynamic Island тоже стал компактнее, а количество одновременно отображаемых Live Activities увеличилось с двух до трех.

Цена стала выше

iPhone 18 Pro стартует с отметки €1449 за версию с 256 ГБ памяти против €1299 за iPhone 17 Pro при запуске. При этом объем накопителя в базовой конфигурации не изменился.

В Европе официальная цена на iPhone 18 Pro Max начинается с 1599 евро, тогда как стартовая цена iPhone 16 Pro Max составляла €1449.

Стоит ли менять старый iPhone на новый

Сравнение The Independent показывает, что переход с iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro дает прежде всего более продвинутую камеру, новый процессор, улучшенное охлаждение, более высокую автономность и ускоренную зарядку. При этом дизайн и дисплей остались практически прежними.

При переходе с iPhone 16 Pro Max разница заметнее: новый смартфон предлагает более мощный A20 Pro, существенно более яркий дисплей, переменную диафрагму основной камеры, улучшенную фронтальную камеру и значительно более быструю зарядку. Хотя в повседневной съемке разрыв между поколениями не всегда оказывается большим – особенно при обычном дневном освещении.

Таким образом, для владельцев iPhone 17 Pro обновление выглядит скорее эволюционным, тогда как после двух поколений разница становится заметнее. Хотя и здесь отдельные преимущества нового смартфона зависят от того, насколько важны пользователю камера, яркость экрана и высокая производительность.

Ранее эксперты рассказали, какой iPhone купить при ограниченном бюджете. В подборку вошли как новые смартфоны, так и восстановленные модели.

Этой осенью главным анонсом Apple стал первый складной iPhone, который фанаты ждали более 10 лет. Стоимость устройства начинается от $1999 (около 90 000 грн) за модель с 256 ГБ встроенной памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: