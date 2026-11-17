Российский беспилотник упал в 300 метрах от железнодорожной станции "Мукачево".

Венгрия временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной из-за российских атак на Закарпатье. Ограничения будут действовать во вторник, 17 ноября, и в среду, 18 ноября, сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадяр в Facebook.

По его словам, недавно российский беспилотник попал в цель в 300 метрах от железнодорожной станции "Мукачево". После этого венгерскую локомотивную бригаду поезда, прибывшего из Венгрии, отстранили от рейса.

"Сегодня и завтра железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной приостановлено", – отметил Мадяр.

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Обновлено в 15:20. В пресс-службе "Укрзализныци" подтвердили, что венгерский перевозчик ограничил движение двух пар поездов своего формирования, курсирующих по европейской колее по маршруту Будапешт – Мукачево. Временно они будут направляться на станцию ​​Чоп.

Для обеспечения сообщения "Укрзализныця" организует пересадку на пригородные поезда широкого пути, чтобы пассажиры могли добраться из Чопа в Мукачево и обратно.

В то же время в УЗ отметили, что ночной поезд сообщением Будапешт – Мукачево – Киев формирования "Укрзализныци" и дальше будет курсировать по привычному маршруту.

"С венгерской стороной продолжаются переговоры по возобновлению движения поездов в Мукачево в ближайшие дни. К тому времени пассажирам будет обеспечено пересадочное сообщение", – сообщили в УЗ.

В компании также добавили, что железнодорожная инфраструктура и работники в результате российской атаки не пострадали.

Российские атаки на Украину – последние новости

17 ноября Россия совершила массированную атаку с использованием дронов и ракет. Движение дронов фиксировалось в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и Закарпатье. В частности, звуки взрывов были слышны в Мукачево на Закарпатье. По словам очевидцев, дрон попал на границе Мукачево и села Павшино.

Во вторник россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате удара была повреждена наземная инфраструктура метрополитена, движение поездов на части "зеленой" линии временно приостановили.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский предупреждал, что железнодорожный подвижной состав и инфраструктура остаются одними из главных целей врага.

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