Поражение завода означает меньший запас топлива для танков, грузовиков и самолетов, воюющих против Украины.

В ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане – в полутора тысячах километрах от границы.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, после попадания на территории завода раздались взрывы и вспыхнул пожар. "Салават" – не обычный завод. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ, способный перерабатывать около 10 млн тонн нефти в год. Здесь производят бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая идет на обеспечение российской экономики и военной сферы", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что поражение завода означает меньше топлива для танков, грузовиков и самолетов, воюющих против Украины, и меньше денег, за счет которых Россия продолжает эту войну.

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"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – добавили в Генштабе.

Поражение "Салавата" – что известно

Как сообщал УНИАН, в информации российского мониторингового Telegram-канала ASTRA говорилось, что в городе Салават раздались взрывы. После атаки на территории промышленного комплекса возник пожар, сияние которого было видно даже из соседнего города Стерлитамак.

Это не первое поражение завода. 14 июля Силы обороны уже успешно наносили удары по "Газпром нефтехим Салават".

"Салават" был последним крупным производителем бензина, который ещё не подвергался ударам в 2026 году. Тогда были поражены критически важная установка первичной перегонки нефти АВТ-6 и другие производственные мощности завода. Чтобы добраться до предприятия, дроны ССО преодолели около 1500 километров.

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