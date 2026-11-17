Российская атака вызвала пробки на дорогах, соединяющих Левый и Правый берега.

В Киеве из-за повреждений, полученных в результате ночной атаки Российской Федерации, полностью перекрыто движение по Южному и Северному мостам. На других переправах через Днепр действуют временные ограничения, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В результате ночной вражеской атаки на столицу 17 ноября повреждены Южный и Северный мосты. В настоящее время оба моста полностью закрыты для движения транспорта", – отметили в КГГА.

Как организовано движение по другим мостам

Подольский мостовой переход – движение с левого на правый берег временно ограничивается примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги.

Видео дня

Дарницкий мост и мост "Метро" – открыты для движения без ограничений.

На мосту имени Е. О. Патона действует реверсивное движение:

с 6:00 до 16:00 – в направлении с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 – с правого берега на левый.

Водителей просят учитывать актуальную информацию при планировании маршрутов по городу.

Мосты Киева – последние новости

17 ноября в результате российской атаки были повреждены два столичных моста. В настоящее время специалисты обследуют Северный и Южный мосты. Сейчас оба моста закрыты для движения транспорта.

Российская атака вызвала большое количество пробок на дорогах, соединяющих Левый и Правый берега. Тогда сообщалось, что плотность пробок настолько велика, что некоторые водители оставляют автомобили и продолжают путь пешком в направлении станции метро.

Ранее министр по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сообщал, что движение киевского метро по Южному мосту планируется полностью возобновить ориентировочно через два-три месяца при условии, что мост не получит новых повреждений в результате очередных российских атак.

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