Ключевой причиной спада популярности называют отсутствие функций ИИ в последних моделях iPhone на самом крупном рынке в мире.

Согласно отчету Canalys Research, iPhone утратил звание самого продаваемого смартфона в Китае. Теперь на китайском рынке лидируют устройства Huawei и Vivo.

Отмечается, что в 2024 году произошло самое большое в истории падение годовых продаж телефонов Apple в Китае, в том числе на 25% в последнем квартале. Теперь в пятерке самых продаваемых брендов американский IT-гигант занимает третье место, пишут исследователи из Canalys. Следом за iPhone расположились Oppo и Honor.

Ключевой причиной спада популярности iPhone называют отсутствие функций искусственного интеллекта в последних моделях iPhone для этой страны. При самом оптимистичном раскладе Apple Intelligence сможет запуститься в Китае только во второй половине года – в то же время у китайских производителей с ИИ-функциями проблем нет.

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Производитель iPhone даже использовал скидки до 2300 юаней (318 долларов США), чтобы стимулировать продажи, но непрерывный выпуск флагманов от Huawei, распространение складных моделей и рост лояльности к таким Android-брендам, как Xiaomi и Vivo, бросили вызов позициям Apple на премиум-рынке.

В августе 2024 года Huawei впервые за четыре обошла Apple по продажам смартфонов в Китае. Усиление конкурентного давления на Apple произошло после того, как Huawei в апреле представила свою новую флагманскую серию Pura 70.

2025 год обещает быть богатым на смартфоны Apple. Этой весной выйдет новый iPhone SE, который, по прогнозам аналитиков, "порвет рынок", а осенью дебютирует iPhone 17 с новой "ультратонкой" моделью.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных и быстрых Android-устройств. На первое место вырвалсяі игровой флагман с Китая, дебютировавший несколько недель назад.

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