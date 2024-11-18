И это при том, что пока нет официальных подробностей о начинке и стоимости новинок.

Китайские пользователи уже многие месяца ждут анонс долгожданной линейки Huawei Mate 70. Официальная премьера, как ожидается, состоится только 26 ноября, но смартфоны уже успели стать хитом на местном рынке.

Как пишут местные СМИ, за несколько дней после открытия заявок на предзаказ Huawei собрала почти 2 млн заявок на покупку новых флагманов. И это при том, что пока нет официальных подробностей об их начинке и стоимости.

В линейку Huawei Mate 70 войдут три модели: обычная, Pro и Pro+. Смартфоны получат 12/16 ГБ оперативки и накопитель емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Один из работников магазина Huawei сообщил порталу MyDrivers, что модель Pro может быть самой дефицитной, по крайней мере до китайского Нового года.

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Судя по тизеру, Huawei Mate 70 (модель не уточняется) получит корпус со скругленными боковыми гранями и плоский дисплей. Сзади – массивная "шайба" с тремя объективами.

Отметим, что прошлогодний Huawei Mate 60 Pro+ долгое время занимал топ лучших камерофонов DxOMark. Спустя более года с момента выхода девайс опустился на 6-е место, но преемник наверно вернет себе первое место.

Ранее УНИАН рассказывал, что смартфон Huawei назвали одним из лучших изобретений года. Его фишкой стала инновационная складная конструкция с двумя линиями сгиба / тремя экранами. Таким образом, Huawei превзошла всех конкурентов, став первой компанией, выпустившей на рынок складной телефон с тремя экранами.

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