В бюджетном Vivo установлены динамики, которые на 600% громче стандартных телефонных динамиков.

Бренд Vivo представил доступный смартфон vivo Y300. Его главными "фишками" стала мощная система из трех динамиков, внушительный аккумулятор и тонкий корпус, пишет FoneArena.

Производитель заявляет, что в новинке установлены самые громкие динамики, чем в любом другом коммерческом смартфоне. Они на 600% громче стандартных телефонных динамиков и поддерживает режим SOS, который можно услышать на расстоянии до 260 метров. Кроме того, устройство может похвастаться 3D-панорамным звуком и двойным золотым сертификат Hi-Res.

Вторая особенность vivo Y300 – емкая батарея на 6500 мАч, которую удалось уместить в небольшой корпус (толщина всего 7,79 мм). В компании уверяют, что даже при интенсивном использовании смартфон сможет проработать до двух дней. Блок питания в комплекте обеспечивает зарядку мощностью 44 Вт.

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Что же касается остальных характеристик, vivo Y300 получил 120-герцовый экран AMOLED, процессор Dimensity 6300, до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя. Хоть фотовозможности не являются основным фокусом этого телефона, Y300 оснащен 50-Мп основной задней камерой в паре с 2-Мп датчиком глубины. На передней панели 8-Мп фронталка.

Смартфон вышел в белом, черном и зеленом цветах. Цена стартует от 190 долларов за комплектацию 8/128 ГБ и доходят до 275 долларов за версию 12/256 ГБ. Пока только в Китае, но обещают, что скоро он доберется и до международного рынка.

Инсайдеры говорят, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов. Сегодня к выходу готовится минимум три новых девайса с экраном до 6,3 дюймов, среди которых есть аппарат Xiaomi.

Ранее специалисты определили смартфон с лучшей камерой в конце 2024 года. Выбирали между iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro и Galaxy S24 Ultra.

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