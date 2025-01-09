О ближайших продуктах Apple рассказал авторитетный журналист и инсайдер Марк Гурман.

2025 год обещает быть богатым на новинки Apple. Компания растянет релизы на весь год, но самый насыщенный период традиционно припадет на осень. Впрочем, первого анонса ждем уже через пару месяцев.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман уточнил сроки презентации iPhone SE 4 и новых iPad. По его словам, новинки уже находятся на этапе тестирования с iOS 18.3. Это значит, что они выйдут до iOS 18.4, "к апрелю", если все пойдет по плану. Более ранние слухи говорили о начале марта.

Гурман напомнил, что Apple готовит новый базовый iPad (11-го поколения) с обновленным процессором серии A и поддержкой Apple Intelligence, а также iPad Air на M3/M4. Ходят слухи, что последний дебютирует с новым дисплеем Apple на 90 Гц.

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Что касается "бюджетного" iPhone SE 4 (другое название – iPhone 16E), то он сильно изменится. Смартфону приписывают дизайн в стиле iPhone 14, с 6,1-дюймовый OLED-экраном и без кнопки "Домой", одинарную камеру 48-Мп, свежий чип Apple A18 с 8 ГБ ОЗУ и поддержкой Apple Intelligence. И все это по привлекательной, бюджетной цене – от 499 долларов.

Первой новинкой от Apple в 2025 году станет M4 MacBook Air. Ноутбук выйдет с новым процессором, 16 ГБ ОЗУ в минимальной конфигурации, центральной камерой на 12 МП и еще большой автономностью. Его должны показать в январе–феврале, без презентации.

Также ходят слухи о втором поколении AirTag, HomePod с дисплеем и Apple Watch SE 3, но о их дате выхода нет ничего конкретного. Другими словами, они могут выйти весной 2025, а могут задержаться до конца года.

Осенью традиционно покажут новые номерные Айфоны. Если слухи подтвердится, 17-ка будет самым интересным модельным рядом смартфонов за долгое время. Особый интерес вызывает модель iPhone 17 Air – она будет настолько тонкой, что даже не получит лоток для SIM-карты.

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