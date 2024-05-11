Компания приблизилась к соглашению с OpenAI, стороны согласовывают условия договора.

Компания Apple Inc. заключила соглашение с OpenAI по использованию технологии стартапа на iPhone, что является частью более широкого толчка к внедрению функций искусственного интеллекта на свои устройства, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных людей.

Отмечается, что обе стороны завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18 от Apple, следующей операционной системе iPhone. Apple также провела переговоры с Google Alphabet Inc. о лицензировании чат-бота Gemini этой компании. Однако они не привели к соглашению, хотя еще продолжаются.

По словам журналистов, соглашение OpenAI позволит Apple предложить популярного чат-бота как часть новых функций искусственного интеллекта, которые она планирует анонсировать в следующем месяце. В апреле дискуссии с OpenAI активизировались но нет гарантии, что сделка будет объявлена в ближайшее время.

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Apple планирует произвести фурор в мире искусственного интеллекта в июне, когда проведет свою ежегодную Всемирную конференцию разработчиков. Согласно данным Bloomberg, компания будет запускать некоторые из будущих функций искусственного интеллекта через центры обработки данных, оснащенные собственными процессорами.

В прошлом году главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал, что он лично использует ChatGPT OpenAI, но добавил, что есть "несколько проблем, которые нужно решить". Он пообещал, что новые функции ИИ появятся в продуктах Apple на "очень продуманной основе".

Новости ИИ

Американские технологические гиганты Microsoft и Alphabet (владелец поисковика Google) смогли преодолеть скептицизм инвесторов относительно огромных затрат на разработку искусственного интеллекта (ИИ). Похоже, это направление признано очень перспективным и стоящим борьбы за растущий рынок ИИ-услуг.

Ранее УНИАН писал, что компания-разработчик ChatGPT, OpenAI, разрешила использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта без регистрации.

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