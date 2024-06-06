А вот рамки вокруг дисплеев, напротив, сузятся.

В сеть выложили точную информацию о габаритах и размерах iPhone 16 Pro и 16 Pro Max почти за три месяца до анонса. Как уже сообщалось не раз, Apple изменит размер экранов Pro-моделей – до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Вместе с этим смартфоны станут длиннее и шире предшественников, также увеличится вес. А вот рамки вокруг дисплеев, напротив, сузятся, сообщает Wccftech.

Габариты iPhone 16 Pro:

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Ширина — 71,45 мм

Высота — 149,6 мм

Толщина — 8,25 мм

Экран — 6,3 дюйма

Рамка экрана — 1,2 мм

Вес — 194 г

Габариты iPhone 15 Pro для сравнения:

Ширина — 70,60 мм

Высота — 146,6 мм

Толщина — 8,25 мм

Экран — 6,1 дюйма

Рамки экрана — 1,71 мм

Вес — 187 г

Габариты iPhone 16 Pro Max:

Ширина — 77,58 мм

Высота — 163,0 мм

Толщина — 8,26 мм

Экран — 6,9 дюйма

Рамки экрана — 1,15 мм

Вес — 225 г

Габариты iPhone 15 Pro Max для сравнения:

Ширина — 76,70 мм

Высота — 159,9 мм

Толщина — 8,25 мм

Экран — 6,7 дюйма

Рамки экрана — 1,55 мм

Вес — 221 г

Pro-модели iPhone 16, помимо увеличенных экранов, также должны получить заметный апгрейд камеры, новую кнопку для управления камерой и дисплей с повышенной яркостью и антибилковым покрытием. А минимальная планка объема накопителей в iPhone Pro 16 будет составлять 256 гигабайт.

Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре, а на следующей неделе Apple представит iOS 18, в которой основное внимание будет уделено функциями на базе ИИ. Правда, работать они будут не на всех iPhone.

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