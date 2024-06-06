В сеть выложили информацию о габаритах iPhone 16 Pro и 16 Pro Max / фото MacRumors

В сеть выложили точную информацию о габаритах и размерах iPhone 16 Pro и 16 Pro Max почти за три месяца до анонса. Как уже сообщалось не раз, Apple изменит размер экранов Pro-моделей – до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Вместе с этим смартфоны станут длиннее и шире предшественников, также увеличится вес. А вот рамки вокруг дисплеев, напротив, сузятся, сообщает Wccftech.

Габариты iPhone 16 Pro: 

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  • Ширина — 71,45 мм
  • Высота — 149,6 мм
  • Толщина — 8,25 мм 
  • Экран — 6,3 дюйма 
  • Рамка экрана — 1,2 мм 
  • Вес — 194 г

Габариты iPhone 15 Pro для сравнения: 

  • Ширина — 70,60 мм
  • Высота — 146,6 мм
  • Толщина — 8,25 мм
  • Экран — 6,1 дюйма
  • Рамки экрана — 1,71 мм 
  • Вес — 187 г

Габариты iPhone 16 Pro Max: 

  • Ширина — 77,58 мм
  • Высота — 163,0 мм
  • Толщина — 8,26 мм
  • Экран — 6,9 дюйма 
  • Рамки экрана — 1,15 мм
  • Вес — 225 г

Габариты iPhone 15 Pro Max для сравнения: 

  • Ширина — 76,70 мм
  • Высота — 159,9 мм
  • Толщина — 8,25 мм
  • Экран — 6,7 дюйма 
  • Рамки экрана — 1,55 мм
  • Вес — 221 г

Pro-модели iPhone 16, помимо увеличенных экранов, также должны получить заметный апгрейд камеры, новую кнопку для управления камерой и дисплей с повышенной яркостью и антибилковым покрытием. А минимальная планка объема накопителей в iPhone Pro 16 будет составлять 256 гигабайт. 

Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре, а на следующей неделе Apple представит iOS 18, в которой основное внимание будет уделено функциями на базе ИИ. Правда, работать они будут не на всех iPhone.

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