Новинка вырастет в размерах, получит камеру с тетрапризмой, а базовая версия наконец лишится своего главного недостатка.

До выхода новых телефонов Apple осталось около полугода, но в интернете уже накопилось достаточно слухов об iPhone 16. Больше всего пользователей интересует "прошка", которая получит заметный апгрейд по сравнению с iPhone 15 Pro.

Согласно свежему слуху, минимальная планка объема накопителей в iPhone Pro 16 будет составлять 256 гигабайт. Похожий апгрейд в фирме провели в прошлом году, когда iPhone 15 Pro Max лишился версии с накопителем на 128 Гбайт.

Таким образом, базовые версии iPhone Pro лишатся одного из своих главных недостатков в 128 ГБайт памяти. Эти модели нередко покупаются ради фото и видео; а снимки в RAW и видео в 4К@60 способны очень быстро опустошить такой маленький объем.

Видео дня

Кроме того, смартфон не подорожает – стартовая модель iPhone Pro 16 на 256 Гбайт по-прежнему будет стоить 1000 долларов. С iPhone 15 Pro Max такого не было.

Еще ходят слухи, что новая "прошка" получит увеличенный дисплей – 6,3 дюйма, в отличие от 6,1 дюйма у iPhone 15 Pro. Также основная камера будет иметь тетрапризму – это особая система, благодаря которой можно разместить продвинутую камеру, не увеличивая габариты смартфона.

Если в планах Apple ничего не изменится, официальная презентация iPhone 16 состоится в сентябре 2024. В ранних сообщениях говорилось, что камеры "прошек" получат новое антибликовое покрытие, а вся серия будет оснащена новой кнопкой "Захват" для управления камерой. Базовые iPhone 16 получат рекордное количество расцветок и обновленный дизайн камеры.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетах в мае, и оба продукта являются очень ожидаемым: iPad Pro впервые получат OLED-экраны вместо LCD, а семейство Air впервые выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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