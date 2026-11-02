На президентских выборах в Болгарии победила пророссийская кандидатка

Она станет первой женщиной на этой должности в истории страны.

На президентских выборах в Болгарии, которые состоялись в это воскресенье, победу одержала Илиана Йотова, соратница действующего премьер-министра страны Румена Радева, сообщает BNTnews.

После подсчета 99,66% бюллетеней Йотова набрала 57,66% голосов, значительно опередив своего соперника – прозападного экс-премьера Андрея Гюрова, который выступал за поддержку Украины. Он набрал лишь 39,38% голосов избирателей. Таким образом, Йотова стала первой женщиной на посту президента в истории Болгарии. После победы Йотова заявила, что её оппоненты использовали "кампанию давления" против неё.

"После этого давления, после этой ненависти, которая обрушивалась на этих людей, ни один из них не сдался, ни один из них не предал нас", – заявила она.

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Победитель президентских выборов в Болгарии Йотова уже давно является соратницей Радева. Еще со времени его первого срока в 2017 году Йотова была его вице-президентом.

Что этому предшествовало

Отметим, что после победы Радева на парламентских выборах поддержка Украины со стороны Болгарии значительно уменьшилась. В частности, в октябре эта страна отказалась гарантировать новый кредит ЕС для Украины. Впоследствии к Софии также присоединились Венгрия, Чехия и Словакия.

Кроме того, Болгария выступает против части санкций, которые ЕС вводит против России. В частности, правительство Радева заблокировало введение европейских санкций против патриарха Кирилла, сообщало EuroNews.

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