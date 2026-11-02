Из Олешек эвакуировали почти 800 человек, – Мелания Трамп

Первая леди США поблагодарила Украину и РФ за сотрудничество в ходе миссии и выразила надежду, что перемирие в Олешках станет основой для прочного мира.

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что в рамках гуманитарной миссии во время перемирия в Олешках в Херсонской области было эвакуировано почти 800 человек.

"Миссия завершилась успехом: в регион была доставлена жизненно необходимая помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек. От имени Америки я выражаю благодарность России и Украине за их ведущую роль и сотрудничество в рамках Олешковского перемирия. Надеюсь, что Олешки станут основой для прочного мира между обеими странами", – написала Мелания Трамп в соцсети Х.

Перемирие в Олешках: что предшествовало

Как сообщал УНИАН, режим тишины в Херсонской области, действовавший с 27 октября по 1 ноября, завершился. В течение установленного периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что самому пожилому человеку, эвакуированному из оккупированных Олешек, – 94 года, самому молодому – чуть больше года, также вместе с людьми вывезли их домашних питомцев.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне использовали режим прекращения огня в районе временно оккупированного города Олешки в Херсонской области для ротации своих подразделений, укрепления позиций, усиления антидроновой защиты на дорогах и наращивания логистики.

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