Доллар дешевеет в начале недели: курс валют в Украине сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,28 грн, а евро – 50,54 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 2 ноября, снизился на 2 копейки и составляет 46,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,28 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,54 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 47,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,50 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи – 52,05 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 2 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,35 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро курс гривни не изменился. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник был установлен на уровне 50,68 гривни за один евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в течение 2–8 ноября курс доллара будет находиться в диапазоне 44,85–45,7 грн, а евро – 50–52 грн.

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