Трамп в случае поражения на выборах может нанести сокрушительный удар по НАТО, - Politico

Президент США может вывести из Европы еще тысячи военнослужащих или сократить финансирование Альянса.

Дональд Трамп в случае поражения на промежуточных выборах в США может нанести удар по НАТО, и союзники уже готовятся к "наихудшему сценарию", пишет Politico.

Как сообщают пять дипломатов стран НАТО, европейские союзники опасаются, что поражение Республиканской партии может побудить президента Дональда Трампа резко усилить критику в адрес альянса.

Так, столкнувшись с ограничениями со стороны Конгресса во внутренней политике, Трамп – в качестве главнокомандующего вооруженными силами США – может попытаться закрепить свое наследие в сфере внешней политики, где у него гораздо больше свободы действий. По словам трех дипломатов, это может означать вывод из Европы еще нескольких тысяч американских военнослужащих.

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"Обычно президенты, доживающие последние месяцы своего срока, начинают либо выплескивать накопившееся раздражение, либо пускаться во внешнеполитические авантюры", – отметил высокопоставленный представитель оборонного ведомства одной из европейских стран. А нападки на НАТО, по его словам, "похоже, являются неотъемлемой частью мировоззрения Трампа".

Ожидается, что демократы могут получить контроль над Палатой представителей и, возможно, над Сенатом, в то время как личный рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня за все время наблюдений.

"Он может быть очень разгневан, – отметил один из дипломатов НАТО. – А если так, то его реакция будет крайне жесткой".

Войска, финансы и Украина

В центре этих опасений – предстоящий пересмотр численности американских войск в Европе, результаты которого ожидаются к декабрю. По словам трех дипломатов, если Трамп столкнется с препятствиями при проведении своей внутренней политики, он может попытаться значительно расширить масштабы вывода войск, чтобы сплотить вокруг себя своих сторонников.

По словам дипломатов, Трамп также может пойти на сокращение взносов США в общий бюджет альянса, ограничить программу закупок вооружений для Украины (PURL), осуществляемую при поддержке НАТО, а также еще больше укрепить связи с Россией.

Теоретически, демократическое большинство в Палате представителей и Сенате могло бы ограничить свободу действий Трампа, в том числе в вопросах внешней политики и обороны – даже несмотря на то, что американское законодательство в настоящее время устанавливает минимальный порог численности войск США в Европе на уровне 76 000 человек.

Однако, по словам Дженнифер Каваны, старшего научного сотрудника аналитического центра Defense Priorities, "Администрация Трампа регулярно игнорирует указания Конгресса относительно финансирования, направляя средства на мероприятия, которые законодательная ветвь власти не санкционировала".

Кавана отметила: если Трамп решит провести более масштабное сокращение контингента, Европе будет крайне сложно компенсировать утраченные возможности – в частности, в таких сферах, как радиоэлектронная борьба, противовоздушная оборона, разведка и наблюдение, дозаправка в воздухе и некоторые виды логистического обеспечения.

Другие союзники настроены более скептически относительно того, что Трамп нанесет сокрушительный удар по НАТО. Впрочем, как заметил один дипломат из стран НАТО, "чтобы строить прогнозы с высокой долей вероятности, нужен субъект, принимающий рациональные решения. Не думаю, что нынешний президент США относится к этой категории".

Выборы в США - последние новости

По данным СМИ, администрация Трампа уже несколько месяцев готовится управлять США в обход Конгресса на случай возможного прихода демократов к власти.

Высокопоставленные чиновники с апреля сотрудничают с юридическим управлением Белого дома, чтобы определить меры исполнительной власти в области иммиграции, тарифов, стоимости жилья и федеральных расходов, которые Трамп мог бы принять без одобрения Конгресса.

Получение контроля над Конгрессом даст демократам возможность проводить расследования в отношении Трампа, блокировать законопроекты и ограничивать его приоритеты в области расходов. Однако Трамп сохранит широкие полномочия исполнительной власти в сфере торговли, внешней политики и федерального аппарата.

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