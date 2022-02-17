В iOS похожие меры действуют больше года.

Google снизить риски скрытого сбора информации пользователей на Android. Данные пользователей – это основа огромного бизнеса, в частности, в области таргетированной рекламы.

В рамках новой инициативы Privacy Sandbox техногигант полностью исключит трекинг и ограничит приложениям доступ к персональной информации, но без ущерба для бизнеса и аналитики.

Сейчас каждому Android-смартфону присваивается уникальный идентификатор – "рекламный ID". По нему приложения могут отслеживать действия и интересы пользователя в обезличенном виде. После полноценного развертывания Privacy Sandbox от рекламного идентификатора избавятся в пользу альтернативных, более конфиденциальных механизмов.

Впрочем, изменения произойдут не скоро – текущая система будет работать еще как минимум два года, пока разработчики успеют подготовиться. Сейчас пользователи Android 12 могут вручную отключить "рекламный ID" в настройках системы.

К слову, в iOS похожие меры действуют больше года, но там они еще жестче: если пользователь отказывается от отслеживания, его рекламный идентификатор заполняется нулями. Facebook уже спрогнозировал, что новые правила Apple снизят ее выручку в этом году на $10 млрд.

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