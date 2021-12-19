Альтернативы для браузера, клиента для YouTube и других инструментов.

Приложения и сервисы Google (GApps) установлены почти на любом Android-устройстве. Многие владельцы гаджетов не представляют без них своей жизни, другие считают ненужными и не используют.

Если вы не в силах найти ему полноценную замену, сервис Un.pixel-fy может быть именно тем, что вам нужно.

Интерфейс предложит альтернативные приложения из разных категорий – браузер, почта, календарь, звонилка, сообщения, камера, калькулятор, музыкальный плеер, магазин приложений, проигрыватель YouTube и т. п – и сгенерирует ZIP-файл, который устанавливается через утилиту Magisk (нужны права суперпользователя).

Читайте такжеДолой рекламу и слежку: у Google наконец появилась достойная альтернативаСистемные требования: Android 8.0+ и модуль Magisk-версии не ниже 20.

Среди предложений Un.pixel-fy:

браузер DuckDuckGo, Fenix, Styx;

магазин приложений F-Droid и Aurora;

email-клиент ProtonMail;

клиент для YouTube NewPipe и Vanced.

После установки этих приложений можно удалить со смартфона приложения Google не опасаясь, что устройство перестанет работать корректно.

Ранее УНИАН рассказывал, почему режим инкогнито в вашем браузере бесполезен. На самом же деле ваша онлайн-активность по-прежнему видима операторам веб-сайтов, интернет-провайдерам и прочим сборщикам данных.

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Автор: Денис Пономаренко