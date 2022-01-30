В Google Play появился раздел «Предложения» / фото ua.depositphotos.com
В магазине Google Play появилась новая вкладка "Предложения" с лучшими скидками на весь контент. Не только на игры и приложения, но и на книги с фильмами.
Там можно найти четыре типа предложений:
- Временные предложения на приложения и внутриигровые предметы;
- Акции: бесплатная доставка, поездки и прочее;
- Распродажи фильмов и книг;
- Пробные версии: приложения и игры с бесплатным 30-дневным доступом ко всем функциям или контенту.
Изображение: 9to5google
Внедрение вкладки идет полным ходом, на данный момент "Предложения" доступны в США, Индии и Индонезии. Развертывание нового раздела для других стран, в том числе Украины, займет несколько недель.
Ранее сообщалось о намерии гугла скопировать экосистему Apple. На 2022 год в Google запланировали внедрение (или развитие действующих) функций, которые приблизят опыт владельцев Android-устройств к решениям своего главного конкурента.