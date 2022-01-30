Все акции на игры, приложения, книги и фильмы в одном месте.

В магазине Google Play появилась новая вкладка "Предложения" с лучшими скидками на весь контент. Не только на игры и приложения, но и на книги с фильмами.

Там можно найти четыре типа предложений:

Временные предложения на приложения и внутриигровые предметы;

Акции: бесплатная доставка, поездки и прочее;

Распродажи фильмов и книг;

Пробные версии: приложения и игры с бесплатным 30-дневным доступом ко всем функциям или контенту.

Внедрение вкладки идет полным ходом, на данный момент "Предложения" доступны в США, Индии и Индонезии. Развертывание нового раздела для других стран, в том числе Украины, займет несколько недель.

Ранее сообщалось о намерии гугла скопировать экосистему Apple. На 2022 год в Google запланировали внедрение (или развитие действующих) функций, которые приблизят опыт владельцев Android-устройств к решениям своего главного конкурента.

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