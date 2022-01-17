И виновата в этом, внезапно, не совсем Apple.

Похоже, что базовые модели новых Айфонов вновь получат устаревшие дисплеи, вопреки предыдущим слухам.

Слухи о планах оснастить всю линейку моделей 2022 ряда LTPO-дисплеями с поддержкой технологии ProMotion (120 Гц) ходят еще с середины прошлого года, но из-за сложностей на производстве об этом можно забыть.

По информации инсайдера и специалиста по дисплейной индустрии Росса Янга, компания-поставщик экранов для iPhone – BOE – не в состоянии справиться с заказом на такое количество LTPO-панелей. Возможно, это изменится в 2023 году к релизу iPhone 15.

Распределение по сравнению с текущим поколением не изменится – базовые iPhone 14 останутся с экранами 60 Гц, а Pro-модели оснастят матрицами LTPO OLED, которые "учат" экраны менять частоту обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Поставщиком по-прежнему будет выступать Samsung Display.

Читайте такжеApple намеренно лишила владельцев iPhone 13 важной функции, которая есть на других айфонах

Еще одним большим отличием станет объем памяти в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Ранее сообщалось, что старшие версии будут иметь на борту рекордные 2 ТБ – столько нет ни у одного смартфона на рынке. В более доступных iPhone 14 и 14 Max останется максимум 512 ГБ.

Презентация новых Айфонов состоится в сентябре. Для тех, кто предпочитает недорогую технику, в марте или апреле выйдет новый iPhone SE третьего поколения, будет выполнен в дизайне "восьмерки" и поддерживать 5G.

Вас также могут заинтересовать новости: