Тогда как iPhone 13 Pro предлагает только 3-кратный оптический зум.

iPhone 14 еще даже не анонсирован, а в Интернете уже появилась информация касательно 15-го модельного ряда телефонов Apple.

По сообщениям сетевых источников, новинка получит перископную камеру и 10-кратное оптическое увеличение. Такая система будет минимум в одном смартфоне из новой линейки.

Эта новость подтверждает более ранний инсайд, данный авторитетным Мин-Чи Куо:

Читайте такжеРаскрыта первая особенность iPhone 15 и новые утечки относительно iPhone 14Что примечательно, конкуренты из Samsung представили такую технологию еще в рамках флагманской серии Galaxy S20, которая вышла в январе 2021 года. Со временем идею скопировали флагманы Huawei, Xiaomi, Oppo и других компаний. К примеру, Huawei P40 Pro+ и топовая версия Galaxy S21 уже оснащены 10-кратной "оптикой", тогда как в iPhone 13 Pro есть всего лишь 3-кратный оптический зум (который оказался провальным).

Что за камера-перископ и зачем она нужна

У обычных камер матрица расположена вдоль корпуса смартфона, то есть свет попадает напрямую на сенсор, проламываясь через линзы. У перископа же, в том числе, свет проходит сквозь специальную призму, разворачивающую свет на 90°. Это необходимо для того, чтобы разместить матрицу камеры поперек корпуса.

Все это обеспечивает смартфонам возможность оптического приближения изображений без потери качества.

Читайте такжеВ новых Айфонах исчезнет слот для СИМ-карты: чем их собираются заменитьРанее УНИАН уже писал, что стоимость нового бюджетного Айфона может неприятно удивить пользователей. Ценник аппарата будет как у прошлого поколения – 400 долларов, в гривнах это примерно 10-11 тыс., что немного меньше, чем стартовая цена iPhone SE (2020), но все равно такая стоимость выглядит немного нелогичной, особенно на фоне ценообразования техники Apple в Украине, где $400 превращаются в 15-16 тыс. – за эти деньги на отечественных прилавках можно найти iPhone 11.

Также, если верить слухам, Apple работает над моделью iPhone SE+ с увеличенным экраном, но не факт, что она выйдет в следующем году.

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