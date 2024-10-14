Компания стремится оправдать многомиллиардные инвестиции в исследование и разработку Vision Pro, внедрив эту технологию в другие продукты.

Марк Гурман, авторитетный инсайдер из Bloomberg, рассказал, что Apple работает по крайней мере над двумя новыми AR-устройствами. Один из них – умные очки, другой – наушники AirPods со встроенными камерами. Оба выйдут уже к 2027 году.

По данным журналиста, Apple разочаровалась в продажах гарнитуры Apple Vision Pro. Шлем получился слишком сложным, громоздким и дорогим. Однако чтобы не потерять миллиарды инвестиций в технологии впустую, производитель активно работает над более простыми и компактными гаджетами.

Одним из таких гаджетов станут очки. Информации о новом устройстве немного: это будут очки с экранами, динамиками и камерами наподобие очков Ray-Ban от Meta. При этом полноценным AR-гаджетом они не будут.

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В этом же году компания представит AirPods с камерами. Скорее всего, модель будет называться AirPods Pro 3 или 4. Ожидается, что с появлением ИК-камер наушники Apple смогут лучше ориентироваться в пространстве. Таким образом, AirPods получат более объемный звук и будут поддерживать новые "воздушные" жесты, а также улучшенную совместную работу с Vision Pro.

Ранее другие источники утверждали, что Apple после выхода Samsung Galaxy Ring экстренно готовит свое смарт-кольцо – носимый аксессуар, который следит за состоянием владельца. В компании уверены, что смарт-кольца в ближайшее время наберут популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам.

А меж тем Apple готовится к октябрьской презентации, на которой должны показать первые компьютеры Mac на чипсетах M4. Также мы ждем новый iPad Mini, который в последний раз обновлялся еще в 2021 году.

О первой презентации Apple в 2025 году тоже уже почти все известно. На ней представят MacBook Air с чипом М4, iPad Air и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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