Отмечается, что эта проблема актуальна только для пользователей мобильной версии соцсети на iPhone или iPad.

Пользователи соцсети Facebook столкнулись с неожиданной проблемой – невозможностью редактировать уже опубликованные посты.

Отмечается, что эта проблема актуальна только для пользователей мобильной версии Facebook на iPhone или iPad.

Впервые о проблеме пользователи начали сообщать еще в прошлую пятницу, после последнего обновления, но пока никаких комментариев, касающихся невозможности редактировать посты, от представителей соцсети не было.

К слову, невозможность редактировать посты после публикации является главной "фишкой" другой популярной платформы – Twitter. Концепция заключалась в том, чтобы нельзя было поменять смысл твита после того как его начали обсуждать и ретвитить.

Решится ли Facebook на такой шаг – маловероятно. В данном случае, скорее всего причиной ошибки послужил баг в обновлении, который в ближайшее время исправят. Правда, почему в таком случае проблема актуальна только для "яблочных" пользователей – неясно.

Ранее УНИАН уже писал, что Instagram отказался от ряда нововведений из-за обвинений в схожести с TikTok. Пользователям не пришелся по вкусу новый дизайн ленты публикаций, который предполагает полноэкранное отображение постов.

А меж тем украинский TikTok вывели из общего с РФ региона и перевели в европейский. Отмечалось, что пребывание Украины в одном регионе со страной-агрессором приводило ко многим случаям блокировок контента. В частности, связанного с войной.

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