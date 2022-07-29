Соцсеть уберет новый дизайн ленты в стиле TikTok и урежет долю рекомендаций.

На фоне массовой критики от пользователей Instagram в ближайшие недели откажется от некоторых последних нововведений и вернется к предыдущему дизайну сервиса.

Об этом рассказал глава соцсети Адам Моссери.

В частности, соцсеть избавиться от нового дизайна ленты публикаций, который предполагает полноэкранное отображение постов в духе TikTok. Кроме того, в ленте Instagram временно станут реже появляться рекомендуемые посты от случайных аккаунтов.

По словам Моссери, компания "сделает большой шаг назад и перегруппируется", чтобы вернуться с новыми идеями по улучшению сервиса. В будущем в инстаграм все равно появятся обновления, но уже с учетом пожеланий пользователей.

Ранее в сети запустили флешмоб "Make Instagram Instagram Again" в котором приняли участие многие пользователи, в том числе телезвезда и модель Кайли Дженнер. Они выражали сожаление, что соцсеть потеряла свою самобытность и теперь пытается "походить на TikTok".

В ответ Адам Моссери отметил, что сами пользователи лайкают и постят видео чаще, чем фото, поэтому изменения платформы необходимы. И добавил, что они "только в начале этого пути".

Напомним, что TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым сайтом в 2021 году. Еще год назад платформа с короткими роликами занимала лишь 7-ую строчку, но в прошлом году сумела обойти всех конкурентов.

Ранее УНИАН уже писал, что украинский TikTok вывели из общего с РФ региона и перевели в европейский. Пребывание Украины в одном регионе со страной-агрессором приводило ко многим случаям блокировок контента. В частности, связанного с войной.

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