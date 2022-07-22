Теперь наше государство будет в европейском регионе администрирования.

Популярная соцсеть среди молодежи TikTok изменила правила администрирования для нашего государства. Как сообщили в Минцифры, платформа вывела Украину из общего с РФ региона и перевела в Европейский.

По словам замминистра цифровой трансформации Александра Борнякова стало известно, что пребывание Украины в одном регионе со страной-агрессором приводило ко многим случаям блокировок контента. В частности, связанного с войной.

Впрочем, "буквально недавно" TikTok перевел нас в европейский "регион". Он также добавил, что перенос Украины в европейскую зону администрирования происходит со многими компаниями, которые понимают, что наша страна больше не может быть в одном "регионе" с РФ.

Теперь мы будем общаться уже с новыми людьми. Я думаю, что это улучшит ситуацию – заметил Борняков.

Напомним, что TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым сайтом в 2021 году. Еще год назад платформа с короткими роликами занимала лишь седьмую строчку, но в прошлом году сумела обойти всех конкурентов.

В начале марта сообщалось, что TikTok временно останавливает работу в России. Позже стало известно, что соцсеть запретила россиянам публиковать видео, даже через VPN.

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