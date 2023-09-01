Стоит он заметно дороже конкурентных моделей, но после покупки можно не переживать об обновлении смартфона минимум до 2031 года.

Компания Fairphone, которая известна своими долговечными модульными смартфонами, представила новое поколение. Модель Fairphone 5 предлагает невообразимые восемь лет поддержки ПО, включая пять больших обновлений Android.

Также аппарат получил свежий дисплей, железо, камеру и батареи. Модульная конструкция и экофрендли-материалы тоже никуда не делись, пишет Gizchina.

Технические характеристики Fairphone 5:

Дисплей: 6,46", 2700×1224 (20:9), OLED, 90 Гц, 880 нит, Gorilla Glass 5.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm QCM6490 (аналог Snapdragon 778G), 2,7 ГГц, Adreno 643L.

Память: 8 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной, слот для microSD.

Камера: основная (50 Мп, f/1,88, OIS), широкоугольная (50 Мп, f/2,2, 117°).

Батарея: 4200 мАч, быстрая зарядка (30 Вт).

Кроме того, у девайса при себе расположенный сбоку дактилоскопический сенсор, 50-Мп селфи-камера, защита от пыли и влаги согласно сертификации IP55, также есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. В качестве ОС используется "чистая" Android 13.

Ютубер JerryRigEverything, который специализируется на проверке устройств на прочность, также опубликовал видео, посвященное новенькому Fairphone 5. Блогер назвал его "лучшим смартфоном на планете" благодаря высокому уровню ремонтопригодности и сроку поддержки ПО устройства.

Fairphone 5 оценили в 700 евро, или около 28 000 грн. Хоть и стоит заметно дороже конкурентных моделей, но после покупки можно не переживать об обновлении смартфона минимум до 2031 года – по сути, купил и забыл.

Недавно Fairphone также выпустила самые "долговечные" наушники в мире. Если какой-то компонент сломается, можно будет купить новый на сайте производителя и самому заменить. Поменять можно все: от амбушюр и динамиков, до портов и аккумулятора. Таким образом наушники могут прослужить не один десяток лет.

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