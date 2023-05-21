Ожидается, что качество звучания не будет уступать конкурентам.

Компания Fairphone, прославившаяся выпуском единственных смартфонов с максимальной оценкой ремонтопригодности от iFixit, представила свой новый продукт – наушники Fairbuds XL.

Их основная фишка – это высокая ремонтопригодность. Если какой-то компонент сломается, можно будет купить новый на сайте производителя и самому заменить. Поменять можно все: от амбушюр и динамиков, до портов и аккумулятора. Таким образом наушники могут прослужить не один десяток лет.

Производитель обещает не уступающий конкурентам звук с 40-мм драйверами, настраиваемым шумоподавлением и режимом прозрачности, а автономность достигает 30 часов или 26 часов с ANC. В режиме ожидания заряда аккумулятора на 800 мАч хватит на 320 часов. Подключаются наушники как беспроводным (Bluetooth 5.1 с aptX HD), так и проводным способом (кабель с USB-C на 3,5-мм).

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Продажи "долговечных" наушников уже начались в США и Европе. Стоимость в Европе составляет 249 евро (9600 грн). Цена компонентов на сайте Fairphone варьируются от 15 евро за амбушюры до 80 евро за новые динамики.

Ранее УНИАН делился советами, как правильно подобрать наушники, чтобы не пожалеть о покупке. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является приоритетом, но запоминающийся дизайн и дополнительные "фишки" тоже не будут лишними.

Также рассказывали, что делать, если перестал работать один наушник. Если вы оказались в подобной ситуации, то на этот случай есть универсальная памятка для AirPods и гарнитур других брендов

А если вы в поисках беспроводных наушников с шумоподавлением, мы также делились подборкой лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году. В топе ожидаемо AirPods Max от Аpple, но в подборку также вошли модели Sony, Bose и других популярных производителей.

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