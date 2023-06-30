По словам производителя, это первый ремонтопригодный смартфон 5G на рынке.

Компания HMD Global представила под брендом Nokia новый смартфон G42, главной особенностью которого является его ремонтопригодность. По словам производителя, это "первый ремонтопригодный смартфон 5G на рынке".

Аппарат создан при поддержке специалистов iFixit, которые разбирают смартфоны, тестируя их уровень ремонтопригодности. В Nokia G42 5G любой пользователь без проблем сможет заменить дисплея, аккумулятор и другие компоненты, которые чаще других выходят из строя, сообщает AndroidAuthority.

Так, аккумулятор Nokia G42 5G можно самостоятельно поменять за 5 минут, а замена разбитого экрана займет 20 минут. Отмечается, что на других моделях производителя аналогичный процесс занял бы около полутора часов.

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Официальные запчасти для смартфона можно будет заказать на сайте iFixit вместе со всем необходимым для ремонта, и самостоятельно отремонтировать свой девайс без похода в сервис. Их стоимость будет составлять от 19 до 45 евро (~800–1800 грн).

С технической точки зрения – модель является бюджетной:

Экран: 6,56-дюймовый IPS с частотой обновления 90 Гц.

Процессор: Snapdragon 480 Plus.

Память: 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Батарея: 5050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт.

Камера: тройная (50+2+2 Мп), "фронталка" – 8 Мп.

Есть и сканер отпечатков пальцев, поддержка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и NFC, а также защита от влаги и пыли по стандарту IP52. Производитель обещает поддержку запчастями в течение 5 лет и два года обновлений Android (три года патчей безопасности).

Новинка уже доступна для покупки в странах Европы по цене от 229 евро (около 9200 грн), что в целом неплохо для подобного класса и европейского рынка.

Недавно Nokia также выпустила современный кнопочный телефон с мощной батареей дешевле $30. По заверению производителя, одного заряда батареи хватит на несколько дней.

Ранее УНИАН писал о самых "долговечных" наушниках в мире. Если какой-то компонент в них сломается, можно будет купить новый на сайте производителя и самому заменить. Поменять можно все: от амбушюр и динамиков, до портов и аккумулятора

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