Готовящийся закон призван повысить срок службы устройств и улучшить экологию.

После принятия нового закона, который сделает порт USB-C единым стандартом зарядки для всех гаджетов, в ЕС готовятся ввести и новые правила касательно аккумуляторов.

Так, после вступления закона в силу батареи в мобильных устройствах должны быть спроектированы таким образом, чтобы потребители могли легко и самостоятельно их извлечь и заменить, передает портал GSMArena.

Также планируется ужесточить правила переработки и ввести обязательную маркировку: на аккумуляторах должны быть этикетки и QR-коды с информацией емкости, долговечности, а также химическом составе аккумулятора. Это касается всех типов батарей, в том числе промышленных, для аккумулятора и пауэрбанков.

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Готовящийся закон призван повысить срок службы устройств и улучшить экологию, но он еще должен получить одобрение от парламента и совета ЕС. Если новые правила будут введены, то они вступят в силу через три с половиной года.

Apple расширила программу "ремонт на дому" на Европу

Программа саморемонта техники Apple, начиная с декабря этого года, теперь работает в ряде стран Европы. Изначально программа была запущена эксклюзивно в США в апреле.

Владельцам айфонов, "маков" и других устройся доступны не только оригинальные запчасти (дисплей, камеры, аккумуляторы и другое), которые можно заказать с сайта Apple, но также инструменты для ремонта и руководства.

К слову, ранее специалисты компании iFixit разобрали новый iPhone 14 и подтвердили, что младшие модели линейки снабдили съемной задней панелью – это заметно упрощает их ремонт.

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