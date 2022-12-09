Помимо смартфонов закон ЕС затрагивает планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства,

С 28 декабря 2024-го в странах Европейского союза будут продавать смартфоны, включая грядущие айфоны, исключительно с зарядным портом USB-C. Соответствующий закон в ЕС одобрили еще этим летом.

Причем все производители будут обязаны ставить USB-C не только в смартфоны, но и в планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства, пишет The Verge. Исключение делается только для совсем маленьких гаджетов, в которые USB-C физически невозможно разместить, таким как смарт-часы, трекеры здоровья и некоторая спортивная техника.

Ожидается, что похожий стандарт будет введен и в отношении ноутбуков, однако его принятие может затянуться до 2026 года. То же самое касается стандартов быстрой зарядки.

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Также закон позволяет потребителям выбрать – купить телефон с зарядным адаптером или без него. В ЕС уверены, что это поможет сократить количество отходов и сэкономить деньги потребителей.

Отметим, что большинство современных устройств, в том числе мобильных телефонов, уже оснащены зарядными разъемами USB-C. Однако новые правила создадут ряд неудобств для Apple, чьи гаджеты используют порт Lightning. Купертиновцы уже подтвердили готовность следовать законам ЕС, а потому все будущие айфоны будут выходить с разъемом USB-C. Чуть позже компания также переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

iPhone 15 Pro получат быстрый USB-C, базовые модели – медленный

С таким инсайдом недавно выступил известный аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, Pro-версии iPhone 15 будут поддерживать USB 3.2 или Thunderbolt 3, а базовые 15 и Plus – USB 2.0. Для сравнения, максимальная скорость передачи USB 3.2 – 20 Гбит/с, Thunderbolt 3 – 40 Гбит/с, а USB 2.0 – всего лишь 480 Мбит/с.

В свою очередь редактор Bloomberg Марк Гурман пишет, что переход на USB-C в случае с iPhone 15 будет лишь временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу индукционной зарядки.

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